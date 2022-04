Zauberkünstler zeigt seine Tricks

Die Landfrauengemeinschaft Leer hat jetzt während ihrer Jahreshauptversammlung im Saal der Gastwirtschaft Selker sieben Damen in ihren Reihen aufnehmen können. Die neuen Mitglieder erhielten als Willkommensgruß je eine rote Rose. Um die mit Regularien versehene Versammlung etwas aufzulockern, zeigte ein Zauberer einige seiner Tricks und sorgte damit für viele staunende Gesichter.

Die Zweite Vorsitzende der Landfrauengemeinschaft Leer, Magret Tenkmann (v.l.), begrüßte die Neuaufnahmen Elsbeth Rhezea, Elisabeth Pohl, Maren Gries und Joanne Will. Es fehlen Melanie Ertel, Caro Kolkmann und Janine Stolze.

Insgesamt 178 Mitglieder zählt die Landfrauengemeinschaft Leer. In der Jahreshauptversammlung, die im Saal der Gastwirtschaft Selker stattfand, wurden sieben Damen in die Gemeinschaft aufgenommen. Es waren Elsbeth Rhezea, Elisabeth Pohl, Maren Grieß, Joanne Will, Melanie Ertel, Caro Kolkmann und Janine Stolze.

Willkommensgruß

Margret Tenkmann, die anstelle der erkrankten Vorsitzenden Elsbeth Denkler die Jahreshauptversammlung leitete, überreichte den neuen Mitgliedern als Willkommensgruß eine rote Rose. Unter den zahlreichen Teilnehmerinnen konnte sie auch Gabriele Nienau begrüßen, die 29 Jahre als Vorsitzende die Leerer Landfrauen leitete.

Vereinsleben

Coronabedingt mussten im abgelaufenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen abgesagt werden. Trotzdem waren die Anwesenden überrascht, dass das Vereinsleben nicht ganz erloschen war. Die Schriftführerin Andrea Laukötter informierte entsprechend in ihrem Jahresbericht 2021. Die vergangene Jahreshauptversammlung fand in schriftlicher Form statt. Die Berichte wurden an alle Mitglieder versandt. Im Mai wurde ein Online-Vortrag zum Thema „Datensicherheit im Internet“ durchgeführt. Im Juli traf man sich mit den Horstmarer Landfrauen und dem landwirtschaftlichen Ortsverein zu einer Radtour mit Besichtigung der Leerer Firma MTK Holzbau & Lohnabbund.

Spielenachmittag

Die Kinder freuten sich über einen Spielenachmittag im Juli im Rahmen des Ferienprogrammes der Stadt in der Ostendörfer Festscheune. Florian Tenkmann bot im September einen Erste-Hilfe-Kurs für Kleinkinder und Babys an. Im gleichen Monat fuhren die Landfrauen zu einer Musical-Gala, die auf der Freilichtbühne in Reckenfeld zu sehen und zu hören war. Während einer Nachtwächtertour lernte die Landfrauen Billerbeck kennen. Mit dem Weihnachtsbasteln in Altenberge endete der Bericht von Andrea Laukötter.

Änderungen im Vorstand

Margret Tenkmann kündigte für die im Herbst stattfindende Versammlung Änderungen im Vorstand an. „Wir suchen Mitglieder, die im Vorstandsteam mitarbeiten wollen, wir sind ein tolles Team“, richtete sie die Bitte an die Mitglieder zur Mitarbeit.

Zauberkünstler

Nicht aus dem Staunen heraus kamen die Landfrauen bei den Zauberkünsten des in Laer wohnenden Zauberkünstlers Henning Illerhues. „Wie ist denn so etwas möglich“, hörte man immer wieder in der großen Runde bei seinen Kartentricks oder das Verzaubern von kleinen Bällen.