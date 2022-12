„Zuverlässig und kompetent“

Die Kommunen Horstmar und Laer haben mit der Gelsenwasser Energienetze GmbH neue Gas-Konzessionsverträge für die nächsten 20 Jahre abgeschlossen. Bei der Vergabe von Konzessionen auf dem Energiesektor ist ein transparentes und diskriminierungsfreies öffentliches Ausschreibungsverfahren durchzuführen. Dieses Verfahren konnte durch die Vergabe per Ratsbeschlüssen in Horstmar und Laer zum Abschluss gebracht werden. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Horstmar hervor. Ihr zufolge gehen die Vertragslaufzeiten 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2042.

Zur Unterzeichnung der Verträge kamen jetzt die Bürgermeister Robert Wenking und Manfred Kluthe sowie der GWN-Geschäftsführer Thilo Augustin und der Leiter der Gelsenwasser-Betriebsdirektion Münsterland, Manfred Hochbein, im Horstmarer Rathaus zusammen.

„Wir denken gerne an die Anfänge der Gasversorgung in unserer Region zurück. Vor über 40 Jahren hat die Gelsenwasser hier Aufbauarbeit geleistet. Natürlich war Erdgas damals schon eine existierende Alternative, aber die Verlegung von Gasleitungen in einem nicht so dicht besiedelten Raum brachte wirtschaftliche Risiken für das Unternehmen mit sich. Das anfänglich geringe Vertrauen in die Sicherheit der Technologie sowie die überwiegend ölbetriebenen Heizungsanlagen waren natürlich Umstiegshemnisse“, erinnerte Bürgermeister Wenking an den Beginn der Partnerschaft.

„Wir haben Gelsenwasser als zuverlässigen und kompetenten Partner kennen- und schätzen gelernt, der bis zum heutigen Tage mit großer Offenheit Lösungsansätze für die Herausforderungen der Energieversorgung insbesondere auch mit Blick auf das Thema Wasserstoff diskutiert und gleichsam zukunftsorientiert wie innovativ unterwegs ist“, hob Bürgermeister Kluthe hervor.

Die Gelsenwasser Energienetze betreibt in der Burgmannstadt rund 36,7 Kilometer Gasleitungen und 1.217 Gasnetzanschlüsse ihrer Kundinnen und Kunden. In der Gemeinde Laer beträgt die Netzlänge 35,8 Kilometer mit 1.267 Gasnetzanschlüssen.