16-jährige Ibbenbürenerin weiterhin vermisst

Ein 16-jähriges Mädchen aus Ibbenbüren wird seit dem 18. April (Dienstag) vermisst. Die Ibbenbürenerin Pia Marie B. verließ am Morgen die Wohngruppe und kehrte nicht wie vereinbart am Abend zurück, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt. Auch am Donnerstag (4. Mai) gab es keine neuen Erkenntnisse zum Verbleib der Jugendlichen, wie die Polizei Steinfurt auf Nachfrage unserer Redaktion erklärte.

Die Polizei fahndet weiterhin öffentlich nach der 16-Jährigen. Sie ist zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, blaugrüne Augen und eine schlanke Statur. Zuletzt trug sie eine grüne Jacke, eine schwarze Jeanshose und schwarze Turnschuhe. Außerdem führte sie eine Umhängetasche mit Stickereien bei sich.

Wer Angaben zur Vermissten machen kann, kann sich bei der Polizei Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, melden.