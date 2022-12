16-Jährige wird vermisst – Polizei sucht Jugendliche

Wie die Polizei mitteilte, wird seit Donnerstag (01.12.) in Ibbenbüren ein 16-jähriges Mädchen vermisst. Das Mädchen ist nach Angaben der Polizei in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) untergebracht. Dort soll sie während des Schulunterrichts von dem Gelände verschwunden sein, nachdem sie über einen Zaun der Einrichtung geklettert war.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei war das Mädchen zum Zeitpunkt ihres Verschwindens in Begleitung eines jungen Mannes. Die Polizei schließt nicht aus, dass sich die Jugendliche in Begleitung des Mannes zunächst in Richtung Köln und von dort aus in ihr Heimatland, Mazedonien, begeben haben könnte. Die Vermisste hat nach Angaben ihrer Mutter kein Geld, auf das sie zurückgreifen könnte.

So sieht die Vermisste aus

Das Mädchen hat einer Beschreibung der Polizei zufolge braune Haare, braune Augen, ist schlank und 1,72 Meter groß. Sie trug eine schwarze Jeanshose, schwarze, kniehohe Stiefel, einen weißen Pullover und eine schwarze Übergangsjacke. Im Bereich des linken Handgelenks soll sie einen Schlüssel und ein Herz als Tattoos tragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegen.