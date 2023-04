Hoher Sachschaden nach Großbrand an Lagerhalle

In der Nacht zu Ostersonntag musste die Feuerwehr zu einem Großbrand in Ibbenbüren ausrücken. Der entstandene Schaden ist immens.

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu Ostersonntag in Ibbenbüren mit einem Großaufgebot ausrücken. (Symbolbild)

Eine Lagerhalle der Firma „General Wind“ in Ibbenbüren ist in der Nacht zu Ostersonntag (9. April) komplett niedergebrannt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigt, entstand das Feuer an der Laggenbecker Straße gegen 22.40 Uhr.

Feuer in Ibbenbüren: Hohe sechsstellige Schadenshöhe

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die leerstehende Halle bereits komplett in Flammen. Das Gebäude konnte trotz der intensiven Löscharbeiten der Feuerwehr, die bis etwa 4.40 Uhr andauerten, nicht mehr gerettet werden.

Die Polizei Steinfurt schätzt den entstandene Schaden mindestens im hohen sechsstelligen Bereich. Was das Feuer in Ibbenbüren ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Der Brandort wurde von den Ermittlern beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Großbrand niemand.