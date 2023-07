Kraftwerk wird gesprengt und macht Platz für Windkraft-Technik

Am Standort des seit 2021 ausgeschalteten Steinkohlekraftwerkes Ibbenbüren wird eine sogenannte Konverterstation entstehen. Das Kraftwerk mit Kesselhaus, Kamin und Kühlturm in Nachbarschaft der 2018 stillgelegten Zeche wird abgerissen. Ab etwa 2030 soll Windstrom an dem Standort auf dem Ibbenbürener Schafberg umgewandelt und ins Netz eingespeist werden.

Die Amprion Offshore GmbH wird das ehemalige RWE-Kraftwerksgelände übernehmen. Das hat das Unternehmen am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz erklärt. Die noch offene Entscheidung, ob der ehemalige Kraftwerksstandort oder Flächen in Lotte-Halen genutzt werden, ist damit getroffen.

Wie die Beteiligten erklären, hat die Hagedorn Unternehmensgruppe die Fläche von der RWE Generation SE erworben und wird diese später baureif an Amprion übergeben. Dann wird die Konverterstation für das Offshore-Netzanbindungssystem namens BalWin2 gebaut.

Der erste Anschluss von Offshore-Windparks in NRW

Amprion plant mit BalWin2 den ersten Anschluss von Offshore-Windparks in NRW. Aufgrund seiner großen Länge von über 380 Kilometern kommt die Gleichstromtechnik zum Einsatz. Diese ermöglicht es, große Energiemengen über weite Strecken verlustarm zu transportieren. Da das Übertragungsnetz in Deutschland überwiegend Wechselstromtechnik verwendet, wird in der Nähe des sogenannten Netzverknüpfungspunktes (Umspannanlage Westerkappeln) eine Konverterstation benötigt. Sie wandelt den Gleichstrom in Wechselstrom.

Nach einem anderthalbjährigen Findungsprozess für einen Standort hat Amprion in Zusammenarbeit mit der Hagedorn Unternehmensgruppe eine Einigung über den Erwerb des ehemaligen Kraftwerksgeländes von RWE erzielt. Als Gründe für Ibbenbüren nannten die Beteiligten am Mittwoch sowohl die industrielle Vorprägung des Standortes, aber auch den bereits heute vorhandenen Wechselstromanschluss, der noch vom RWE-Kraftwerk stammt.

Das Kraftwerk wird gesprengt

Hagedorn wird das Kraftwerk abreißen. Das umfasst die Sprengung von Kamin, Kühlturm und Kesselhaus, wie Axel Köster, Bereichsleiter der Hagedorn Revital GmbH, unserer Redaktion erläuterte. Er rechne damit, dass das im kommenden Jahr passiert, so Köster.

Der Zeitplan ist ambitioniert: Der erste Schritt ist der Kauf der Fläche von RWE durch die Hagedorn Unternehmensgruppe. Anschließend nutzt Hagedorn seine gesamte Prozesskette und Erfahrung aus drei bereits erfolgreich erledigten Kraftwerksrückbauprojekten, um den Standort fristgerecht und baureif für Amprion freizulegen. Im Sommer 2026 will Hagedorn die baureife Fläche dann an Amprion übergeben. Der Konverter wird mit Nebenanlagen etwa eine Fläche von zehn Hektar einnehmen, die Halle selbst hat Ausmaße von etwa 150 mal 200 Metern und wird 20 Meter hoch sein.

Start bereits 2030

„Um die Beschleunigungsziele des Bundes in Sachen Offshore-Windenergie zu erreichen, müssen wir die Leitung drei Jahre früher als ursprünglich geplant in Betrieb nehmen“, so Christoph Evers, Gesamtprojektleiter bei Amprion - also 2030 statt 2033. Die beiden geplanten Offshore-Netzanbindungssysteme BalWin1 und BalWin2 verbinden Windparks in der Nordsee mit dem Übertragungsnetz an Land. Sie werden sowohl auf der Land- als auch auf der Seeseite größtenteils parallel zueinander installiert. Beide Projekte können jeweils eine Leistung von zwei Gigawatt übertragen. Sie sollen 2029 und 2030 in Betrieb genommen werden.

Von den Nordsee-Windparks, die heute noch nicht existieren, verlaufen die Kabel zunächst 155 beziehungsweise 165 Kilometer auf See. Sie unterqueren die Insel Norderney und erreichen im Bereich Hilgenriedersiel die Küste. Auf dem landseitigen Teil werden jeweils mehr als 200 Kilometer Kilometer Erdkabel verlegt. Um zu ihren Netzverknüpfungspunkten in Wehrendorf (BalWin1) und Westerkappeln (BalWin2) zu gelangen, werden sich die Vorhaben auf dem letzten Teil der Strecke trennen.