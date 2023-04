16-Jährige aus Ibbenbüren vermisst

Eigentlich wollte sie spätestens am Donnerstag in ihre Wohngruppe zurückkehren. Doch die 16-Jährige tauchte nicht wieder auf. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach der Jugendlichen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wird das Mädchen seit Dienstag (11. April) vermisst. Die Jugendliche habe ihre Wohngruppe demnach eigenständig verlassen und auf einem Anrufbeantworter eine Nachricht hinterlassen. Darin habe sie gesagt, dass man sich keine Sorgen machen müsse und sie spätestens am Donnerstag zurück sei. Die 16-Jährige blieb jedoch entgegen ihrer Ankündigung verschwunden. Daher wendet sich nun die Polizei mit einem Foto von der Jugendlichen an die Öffentlichkeit.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen? Foto: Polizei Ibbenbüren

Zudem macht die Polizei folgende Angaben zu der Vermissten: Sie ist zwischen 1,60 Meter und 1,65 Meter groß, hat dunkelblonde Haare, blaugrüne Augen und eine schlanke Statur. Zuletzt trug sie einen grünen Pullover, eine Jeanshose, eine schwarze Jacke und Turnschuhe. Außerdem hatte sie einen großen, schwarzen Rucksack dabei.

Die Polizei Ibbenbüren bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05451/591-4315 oder bei jeder anderen Dienststelle.