Impfzentrum am FMO schließt am 30. September

Greven

Mit Ablauf des 30. September schließt das Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück in dieser Woche seine Türen. Wie im Impferlass des Landes NRW festgelegt ist, werden die Schutzimpfungen ab Oktober in großen Teilen durch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte durchgeführt.