Jobcenter bereitet sich auf Neuerungen vor

Pünktlich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte greifen weitere Kernelemente des im Januar gestarteten Bürgergelds. Nachdem mit Jahresbeginn unter anderem die Regelsätze und die Schonvermögen angehoben wurden, treten ab 1. Juli weitere Neuregelungen im SGB II in Kraft, die besonders die Arbeitsvermittlung betreffen.

„Wir sind gut vorbereitet und freuen uns, dass Qualifizierung und Weiterbildung stärker in den Fokus rücken“, so Tanja Naumann, Vorstand Arbeitsmarkt des Jobcenters Kreis Steinfurt.

Neue Möglichkeiten erhöhen Arbeitsmarktchancen

Künftig können sich Bürgergeldbeziehende leichter qualifizieren und weiterbilden. Der Wegfall des Vermittlungsvorrangs verleiht der beruflichen Weiterbildung noch zusätzliches Gewicht. „Statt kurzfristig eine Beschäftigung aufzunehmen, können sich unsere Kundinnen und Kunden nun für eine langfristige Qualifizierung entscheiden“, sagt Naumann. Diese neue Möglichkeit werde ihre Arbeitsmarktchancen nachhaltig verbessern.

Auch wer eine Ausbildung oder Umschulung machen möchte, soll künftig intensiver unterstützt werden. Dazu zählt unter anderem, dass bei Bedarf ein Berufsabschluss auch in drei statt bisher in zwei Jahren nachgeholt werden kann. Bei der Motivation gehe das Gesetz ganz neue Wege, so Naumann: „Statt wie früher auf Sanktionen und Zwang zu setzen, gibt es jetzt finanzielle Anreize für die Teilnahme an Weiterbildungen.“

Weiterbildungsgeld soll locken

Wer eine Qualifizierung absolviert, die zu einem Berufsabschluss führt, erhält ein Weiterbildungsgeld in Höhe von 150 Euro monatlich. Auch Weiterbildungen, die nicht unmittelbar auf einen Berufsabschluss zielen, sollen mit einem Bürgergeldbonus von 75 Euro monatlich unterstützt werden.

Im neuen Bürgergeld steht das Miteinander im Vordergrund. Daher wird die bisherige Eingliederungsvereinbarung durch den Kooperationsplan ersetzt. „Gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden erarbeiten unsere Mitarbeitenden in der Arbeitsvermittlung einen schrittweisen Plan hin zur Arbeitsaufnahme“, erklärt Naumann. „Dies geschieht transparent und auf Augenhöhe, sodass bei den Kundinnen und Kunden die Bereitschaft, an dem Plan zu arbeiten, gestärkt wird.“

Dennoch kann es vorkommen, dass Leistungsbeziehende und Mitarbeitende der Arbeitsvermittlung unterschiedliche Auffassungen über den Weg hin zur Beschäftigungsaufnahme haben. „In solchen Fällen kann künftig ein Schlichtungsverfahren eröffnet werden“, erläutert Tanja Naumann. Eine unabhängige Schlichtungsstelle versucht in diesen Fällen, einen von beiden Seiten mitgetragenen Lösungsvorschlag zur künftigen Integrationsplanung zu entwickeln.

Struktur soll ins Leben gebracht werden

Das neue Instrument „ganzheitliche Betreuung“ nimmt bei Kundinnen und Kunden des Jobcenters mit individuellen Problemlagen die jeweilige Lebenssituation in Gänze in den Blick. „Hierfür haben wir in den vergangenen Monaten entsprechende Vorbereitungen getroffen. Schon jetzt unterstützen Coaches an allen Standorten die Arbeitsvermittlung.“ Das Coaching ist kleinschrittig angelegt. „Es soll den Betroffenen dabei helfen, wieder Struktur ins Leben zu bringen und Probleme aktiv anzugehen, um so letztlich den Weg zurück in die Berufswelt zu ebnen“, so Naumann.

Ab der zweiten Jahreshälfte sind beim Einkommen neue Freibeträge zu berücksichtigen. Diese betreffen Beziehende des Bürgergeldes, die über eigenes Einkommen verfügen, das jedoch nicht ausreicht, um den eigenen Lebensunterhalt sicherzustellen. „Durch höhere Freibeträge dürfen – neben den Regelsätzen – bei Einkommen zwischen 520 und 1000 Euro statt wie bisher 20 Prozent, nun 30 Prozent davon behalten werden“, erklärt Thomas Robert, Vorstand des Jobcenters Kreis Steinfurt.

Ausbildungen sollen attraktiver werden

Hierdurch werden zusätzliche Erwerbsanreize geschaffen. Kundinnen und Kunden, die einer Beschäftigung nachgehen, haben so mehr Geld zur Verfügung. „Ausbildung und Arbeit werden damit deutlich attraktiver“, ist der Vorstand überzeugt.

Außerdem behalten junge Menschen das Einkommen aus Schüler- und Studentenjobs, das Einkommen aus einer beruflichen Ausbildung und das Taschengeld aus einem Bundesfreiwilligendienst bis zur Minijob-Grenze. Diese liegt derzeit bei 520 Euro. Das Einkommen aus Schülerjobs in den Ferien bleibt gänzlich unberücksichtigt. „Gerade junge Menschen lernen so, dass Arbeit sich lohnt“, begrüßt Robert die Änderungen.