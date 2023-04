Kampf gegen Dürre in der Landschaft: Konzepte von Naturschutz und Landwirtschaft

Kreis Steinfurt

Auch wenn es aktuell nicht so aussieht: Zunehmende Dürre bereitet auch in unseren Breitengraden große Sorgen. Vor allem in den vergangenen Sommern war das an ausgetrockneten Flüssen, Bächen und Teichen sowie dramatisch gesunkenen Grundwasserständen für jeden deutlich sichtbar.

Von Michael Hagel