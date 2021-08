Als in diesem Frühjahr ein gewisser Hendrik Kaldewei beinahe aus dem Nichts auftauchte, da zeigte sich selbst die erfahrene Bundesministerin kurzzeitig irritiert. Der Ibbenbürener Rechtsanwalt war zuvor in die CDU eingetreten, nun wollte er Anja Karliczek, Bildungs- und Forschungsministerin im Merkel-Kabinett sowie Unions-Platzhalterin im Wahlkreis, die CDU-Kandidatur für die Bundestagswahl Ende September abjagen. Es blieb indes beim Versuch; an einem kühlen April-Samstag bescherten die fröstelnden Delegierten auf der Freilichtbühne in Tecklenburg Anja Karliczek einen haushohen Sieg über ihren parteiinternen Herausforderer – und damit die erneute Kandidatur für den Wahlkreis 128/Steinfurt III.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch