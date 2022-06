Kein Aufruf zum Wassersparen

Die kommenden tage werden heiß. Angeblich soll es auch ein heißer Sommer werden. Schon im März hat es wenig geregnet, auch die Niederschlagsmenge im Juni fällt mau aus. Sind wir eventuell von Wassermangel bedroht? Der Wasserversorgungsverbandes Tecklenburger Land sieht das nicht so – aus zwei Gründen.

Das Wasser, das unter anderem in Lengerich oder Tecklenburg aus der Leitung kommt, stammt aus Brochterbeck.

Nach den ersten Hitze-Tagen Mitte Juni wird es wieder heiß: Schon heute sollen über 30 Grad erreicht werden, am Wochenende sind Temperaturen von über 25 Grad vorhergesagt. So ist der Wasserbedarf in den kommenden Tagen hoch: Rasensprenger laufen, Pools werden befüllt, die heranwachsenden Blumen, Bäume und Pflanzen intensiv gegossen, es wird lieber einmal mehr geduscht.