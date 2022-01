Keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen

Niemand, der in seinem Verantwortungsbereich beschäftigt ist, muss wegen seiner sexuellen Orientierung oder weil er in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt, arbeitsrechtliche Konsequenzen fürchten: Steinfurts katholischer Kreisdechant Dr. Jochen Reidegeld bezieht in diesem Punkt einmal mehr klar Position und unterstützt damit die bundesweite Initiative #OutInChurch, mit der in den vergangenen Tagen homo- und transsexuelle kirchliche Mitarbeitende auf ihre Situation aufmerksam gemacht haben: „Die sexuelle Identität darf kein Beschäftigungshindernis sein“, erklärt Reidegeld.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch