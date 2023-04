Kunden können in Kfz-Zulassungsstellen und im Kreishaus Smileys vergeben

„Wie bewerten Sie Ihren heutigen Besuch in der Kfz-Zulassungsstelle? Womit sind Sie zufrieden? Was kann verbessert werden?“ Diese Fragen können Kunden im Straßenverkehrsamt nun direkt nach ihrem Besuch beantworten – mit Smileys. Was das soll, erklärt der Kreis.

So sehen die Feedback-Terminals in der Steinfurter Kreisverwaltung aus. Mit unterschiedlichen Smileys können Kundinnen und Kunden der Kreisverwaltung Steinfurt ihren Besuch am Feedback-Terminal bewerten.

Möglich ist das innerhalb weniger Sekunden über sogenannte Smiley-Buttons des neuen „Happy or not“-Terminals, das im Pilotbetrieb in den kommenden zwei Jahren wechselnd in den Dienststellen der Kfz-Zulassungsstellen des Kreises in Steinfurt, Rheine und Tecklenburg zum Einsatz kommt.

Für Landrat Dr. Martin Sommer ist die Feedback-Möglichkeit eine wichtige Grundlage zur Verbesserung der internen Abläufe in der Kreisverwaltung. „Eine einfache und schnelle Rückmeldung ist ein Gewinn für beide Seiten: Bürgerinnen und Bürger können vor Ort ihre Erfahrungen teilen und wir bekommen die Chance, unsere Arbeit und unseren Service weiter zu optimieren und an die Wünsche der Kundinnen und Kunden anzupassen.“

Feedback wird ausgewertet

Das Feedback wird in Wochen- und Monatsberichten aufbereitet und ausgewertet. In der Kfz-Zulassungsstelle dienen die Ergebnisse dazu, die Arbeitsprozesse anschließend zu analysieren und bei Bedarf zu optimieren. Dafür wird das Terminal zukünftig auch in weiteren publikumsintensiven Bereichen des Straßenverkehrsamtes, beispielsweise in der Führerscheinstelle, aufgestellt.

„Ein zweites Feedback-Terminal kommt an verschiedenen Stellen im Haus zum Einsatz“, berichtet Annette Hallmann, die in der Kreisverwaltung für den Bereich der Personalentwicklung verantwortlich ist. Mögliche Einsatzorte seien neben dem stark frequentierten Amt für Zuwanderung, Aufenthalt und Einbürgerung auch interne Servicestellen wie der IT-Service. „Feedbacksysteme unterstützen nicht nur dabei, mögliche Schwachstellen ausfindig zu machen. Sie machen auch sichtbar, wie zufrieden viele Kundinnen und Kunden das Kreishaus verlassen“, so Hallmann.

Neben dem Personalrat und dem Amt für IT und Digitalisierung war auch der Datenschutzbeauftragte des Kreises Steinfurt an der Abstimmung zur Beschaffung der Feedback-Terminals beteiligt, die anschließend mit Unterstützung des Haupt- und Personalamtes realisiert wurde.