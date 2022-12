„Weil es mir wirklich am Herzen liegt“

Seit dem 1. November ist Udo Schneiders neuer Leiter des wichtigen Amtes für Planung, Naturschutz und Mobilität. Wo er seine Schwerpunkte setzen will und was ihm besonders wichtig ist.

Udo Schneiders kennt man in der Kreisverwaltung, in den Naturschutzverbänden, in der Landwirtschaft und anderswo im Kreis als einen sehr umgänglichen Menschen. Der 58-Jährige gilt als jemand, mit dem man reden kann, der zuhört, der Sachzusammenhänge verstehen möchte. Seit dem 1. November ist Schneiders neuer Leiter des wichtigen Amtes für Planung, Naturschutz und Mobilität. Ändert das etwas an seiner Rolle?