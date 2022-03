Kreis Steinfurt richtet Stabsstelle für Ukrainehilfe ein

Nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine ist die Hilfsbereitschaft auch im Kreis Steinfurt groß. Nun gibt es Maßnahmen, um Hilfsangebote aus der Bevölkerung zu steuern und zu koordinieren.

„Spenden. Helfen“ steht auf einem Aufsteller in der Kleiderkammer einer Hilfsorganisation.

Dazu wird der Kreis eine „Stabsstelle Ukraine“ unter Leitung des Bevölkerungsschutzdezernenten Dr. Karlheinz Fuchs einrichten, die als Ansprechstelle dienen soll. Die Erreichbarkeiten werden in Kürze über die Internetseite www.kreis-steinfurt.de/ukraine veröffentlicht.

„Aus vergangenen Krisen weiß ich, dass in unserer Region die Hilfsbereitschaft sehr groß ist“, sagt Landrat Dr. Martin Sommer. Um Hilfsangebote zielgerichtet steuern zu können, gilt: Von eigenen oder fremdorganisierten Fahrten an die ukrainische Grenze mit dem Ziel, selbstständig Flüchtlinge aufzunehmen und in den Kreis zu transportieren, sollte dringend Abstand genommen werden.

Von deutscher Seite wird eine zentrale staatliche Steuerung und Koordinierung erfolgen. Sachspenden für Geflüchtete in der Kriegs- und Krisenregion sind nach übereinstimmender Einschätzung aller relevanten Akteure derzeit nicht erforderlich. Die primären Zielstaaten der Geflüchteten und deren zivilgesellschaftliche Akteure kommen derzeit augenscheinlich ausreichend für die Versorgung auf. Wer Geld spenden möchte, sollte dies über die Hilfsorganisationen tun.

Freie Unterbringungsmöglichkeiten melden

Aktuell rechnet der Kreis lediglich mit einem vereinzelten Aufkommen von Personen oder kleinen Gruppen und Familien, die aufgrund familiärer Beziehungen hier ankommen. Abhängig von der weiteren Entwicklung sind künftig jedoch auch Landeszuweisungen von Flüchtlingen möglich. Sommer appelliert dennoch mit Blick auf eine mögliche Lageverschärfung: „Wenn Sie privat freie Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Familien haben, melden Sie diese vorbeugend an Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung“.

Das Kommunale Integrationszentrum des Kreises stellt sich darauf ein, ankommende Kriegsflüchtlinge zu unterstützen. Geflüchtete, die bereits aus der Ukraine eingereist und im Kreis untergekommen sind, werden gebeten, sich bei der Stabsstelle Ukraine zu melden. Dies ermöglicht eine Kontaktaufnahme und Infos zu allen relevanten Themen und Unterstützungsangebote.