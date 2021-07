Albert Üffing führt Kreis-UWG

„Nach zehn Jahren ist es Zeit, den Weg frei zu machen für neue Ideen und Impulse“, hatte der 61jährige Ibbenbürener seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur begründet.

Die Delegierten bescheinigten Boll, die Gründung und Entwicklung der UWG vorangetrieben und geprägt zu haben. „Wir können und wir wollen auf dein Wissen und deine Unterstützung nicht verzichten“, nahm Üffing seinen Amtsvorgänger für die Zukunft in die Pflicht. Boll hat seine weitere Mitarbeit im Vorstand zugesichert. Er gehört dem Gremium kraft Amtes als Vorsitzender der Kreistagsfraktion weiter an.

In einem Rückblick hatte Christoph Boll die UWG-Geschichte nachgezeichnet vom ersten Treffen im März 2010 bis zur Bestätigung des Einzugs in den Kreistag in Fraktionsstärke und der erfolgreichen Unterstützung des parteilosen neuen Landrats Dr. Martin Sommer bei der Wahl in 2020. „Wir haben die Diskussion über den FMO maßgeblich geprägt, das repräsentative Gutachten zur Bedeutung des Flughafens und nun ein zweites Gutachten zur Zukunft des FMO durchgesetzt. Wir haben dem Sozialticket zum Durchbruch verholfen und das Programm zur Substitution von Energie-Mais durch Blühpflanzen mit einer dauerhaften Haushaltsstelle initiiert und so einen wesentlichen Beitrag zur Biodiversität geleistet. Und erst jüngst haben wir einen Antrag zur Einführung einer Kreisehrengabe erfolgreich auf den Weg gebracht“, nannte Boll markante Initiativen.

Als kleine Fraktion müsse man sich auf wesentliche Themen konzentrieren. Darüber hinaus gilt neben dem Verzicht auf Ideologie geprägte Symbolpolitik der Grundsatz, dass alle Entscheidungen im Kreistag getragen sind von dem Gedanken, dass Eigenverantwortung und Gemeinwohl zwei Seiten derselben Medaille sind. Dem Schwachen müsse die Gesellschaft helfen, ihm ein menschenwürdiges Leben sicherstellen. Zunächst aber sei jeder für sich selbst verantwortlich. Die UWG stütze es nicht, wenn jemand sich zurücklehne und von der Gesellschaft alimentieren lassen wolle.

Mit dieser gradlinigen Haltung sei die UWG auf einem guten Weg. Vor allem aber habe sie sich als verlässliche und feste Größe der Politik im Kreis Steinfurt etabliert. Das seien gute Voraussetzungen weiter für Themen wie die geforderte Gebührenfreiheit für drei Kita-Jahre zu arbeiten. Boll rief seine Mitstreiter auf, den eingeschlagenen Weg unbeirrt fortzusetzen und dankte allen für die Unterstützung. Quasi als letzte Amtshandlung überreichte er an die nach der Wahl ausgeschiedenen sachkundigen Bürger Renate Hinkers und Dirk Howe Präsente. Üffing kündigte zudem für Anfang September eine Grillparty für alle Wahlhelfer an.

Neuer stellvertretender Kreis-UWG-Vorsitzender ist Ulrich Ortmeier aus Emsdetten. Er wurde ebenso einstimmig gewählt wie die wiedergewählten Vorstandsmitglieder Aloys Niestegge (Hörstel, 2. Stellv. Vorsitzender), Kassierer Jürgen Schulte (Westerkappeln) und Schriftführerin Helma Reer (Altenberge). Als Beisitzer gehören dem Vorstand an Angelika Müller (Ochtrup), Hartmut Voigt (Wettringen), Henk van Aalderen (Metelen) und Sebastian Wänke (Greven).