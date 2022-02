Auch der neue Entwurf stößt auf Kritik der Experten im Kreis Steinfurt

Am Mittwoch hat Bauministerin Scharrenbach den mittlerweile dritten Anlauf zur Einbringung eines neuen Denkmalschutzgesetzes in den Landtag unternommen. Lorenz Rustige, Kreis-Bauamtsleiter und Leiter der Oberen Denkmalbehörde, übt Kritik.

Die ehemalige Fabrik J. Schründer Söhne in Greven – 1928 von dem bekannten Industriearchitekten Philip J. Manz im neusachlichen Stil erbaut und heute als schickes Emsloft ein begehrtes Wohnquartier – gehört sicherlich zu den außergewöhnlichsten Denkmälern im Kreisgebiet.

Eines muss man NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) lassen: Sie verfügt ganz offensichtlich über ein dickes Fell. Am Mittwoch hat sie den mittlerweile dritten Anlauf zur Einbringung eines neuen Denkmalschutzgesetzes in den Landtag unternommen. Und das, obwohl auch diese Variante im Vorfeld bei nahezu allen Denkmalschutz-Experten auf geradezu vernichtende Kritik stieß – so auch im Kreis Steinfurt.