Bares und die Zukunft des Bezahlens

Kreis Steinfurt

In anderen Ländern ist es längst Usus: bargeldloses Bezahlen. Also: Ade Scheine und Münzen? Geldautomaten abschaffen? Wir haben uns umgehört in Sachen Geld, Geldautomaten und Bezahlen bei Sparkassen und Volksbank im Kreis.

Von Peter Henrichmann-Roock