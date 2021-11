„Bäume sind Lebewesen, die wir noch nicht wirklich verstehen“

Der Schutz von Bäumen ist vielen Menschen wichtig – dennoch müssen auch stolze Exemplare manchmal weichen, wie zuletzt im Botanischen Garten in Münster. Ein Baumpfleger aus Greven erklärt, warum.

Das Glockenspiel auf dem Turm von Münsters Schloss läutet, als am Donnerstagmorgen um 8 Uhr ein Helikopter über dem Botanischen Garten einschwebt. Der schnittige Hubschrauber einer Schweizer Spezialfirma trägt im Wortsinne die Hauptlast bei der spektakulären Fällung einer fast 170 Jahre alten und über 30 Meter hohen Blutbuche. Er transportiert in gut 50 sogenannten Rotationen die ausladenden Äste zum Zerlegeort in der Nähe.