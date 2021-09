Bevölkerungsschutz: Schon gut, aber besser geht immer

Es waren furchtbare, ja, apokalyptische Bilder, die wir Mitte Juli aus den Überschwemmungsgebieten im Süden von NRW sowie aus Rheinland-Pfalz sehen mussten. Zahlreiche Opfer, Schäden in Milliardenhöhe – was sich dort binnen weniger Stunden als Naturkatastrophe ereignete, wird lange im kollektiven Gedächtnis haften bleiben.

Die Flutkatastrophe im Juli – hier ein Foto aus Ahrweiler – hat viele Todesopfer gefordert und gewaltige materielle Schäden hinterlassen. Wie aber ist der Kreis Steinfurt auf ein solches Ereignis vorbereitet? Das wollte die CDU-Fraktion jetzt in einer Anfrage an die Verwaltung wissen.

Wie aber sind wir hier, im Kreis Steinfurt, auf solche Ereignisse vorbereitet? Und könnte sich eine solche Katastrophe inklusive mangelhafter Vorwarnungen auch bei uns ereignen? Das wollte die CDU-Fraktion jetzt in einer Anfrage an die Verwaltung wissen. Im Ausschuss für Bevölkerungsschutz bemühte sich der Dezernent Dr. Karlheinz Fuchs am Mittwochabend um Antworten.