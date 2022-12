Bis die Region den Faden verlor ...

Wer aus Steinfurt kommend über die L 510 nach Ochtrup fährt, stößt am Ortseingang auf eine wahre Kathedrale des Industriezeitalters: Der in den Jahren 1893/94 errichtete Verwaltungsbau des damals münsterlandweit größten Textilunternehmens Gebr. Laurenz zeugt bis heute von der immensen Bedeutung dieses Industriezweigs für den Kreis Steinfurt, vor allem für dessen westlichen Teil. Was für ein architektonisches Ausrufezeichen!

Überall in der Region, im erheblich kleineren Maßstab auch im Tecklenburger Land, wurde bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts an einer beispiellosen textilen Erfolgsgeschichte geschrieben; vor allem in Rheine und Ochtrup, in Emsdetten und Greven, in Borghorst und Burgsteinfurt, sogar in beschaulichen Dörfern wie Neuenkirchen und Nordwalde.