Corona-Impfstoff wird im Kreis nur sehr wenig weggeworfen

Die Nachricht schreckte in der vergangenen Woche viele Menschen, auch im Kreis Steinfurt, auf: Von bis zu 20.000 Impfdosen, die in Osnabrück sowie im umgebenden gleichnamigen Landkreis zuletzt vernichtet werden mussten, war in Meldungen die Rede. Grund war das sinkende Impfinteresse der Bevölkerung und der Verfall der Vakzine. Wie aber stellt sich die Situation im Kreis Steinfurt dar? Wird auch hier abgelaufener Impfstoff vernichtet?