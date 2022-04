Nach über zwei Jahren zurück zur Normalität

Auch das Impfzentrum am FMO wird wieder abgebaut.

Am 20. Februar 2020 aktivierte der Kreis Steinfurt seinen Corona-Krisenstab. Jetzt, genauer: zum 1. Mai und damit nach über zwei Jahren, löst er ihn auf. „Wir überführen den Krisenstab in die reguläre Aufbauorganisation des Gesundheitsamtes“, sagte Landrat Dr. Martin Sommer am Dienstag.