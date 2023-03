„Ein solches Jahr wie 2022, in dem sich alle Planungen so rasant überholt haben, das haben wir alle so noch nicht erlebt.“ Andreas Hartmann, einer von aktuell sieben Vorständen der Volksbank Münsterland Nord, versuchte bei der Jahresbilanz-Pressekonferenz seines Hauses am Freitagmorgen in Münster in Worte zu fassen, was nicht nur Banker bisweilen heftige Kopfschmerzen bereitete: ein extrem schwieriges Geschäftsjahr 2022. Umso erfreulicher, so Hartmann, sei es, dass man es dennoch insgesamt zufriedenstellend habe abschließen können.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet