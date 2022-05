Das „Steinfurter Modell“ – eine Blaupause für Deutschland?

Gleich zwei solcher Maßnahmen-Bündel für den Ausbau der erneuerbaren Energien, das Osterpaket und das Sommerpaket, will die Bundesregierung in diesem Jahr durchsetzen. Ersteres wurde bereits vom Bundeskabinett gebilligt.

Klar, viele Windräder an einer Stelle sind nicht überall gleichermaßen beliebt. Aber mit Bürgerwindparks, so die Erfahrung, steigt die Akzeptanz vor Ort rasant.

Das Ziel: Klimaneutralität bis 2045, größere Unabhängigkeit von ausländischen Stromversorgern und Energiesicherheit. Was das für den Kreis Steinfurt bedeutet und was sich vor der eigenen Haustür bereits bewegt hat, das beleuchtet der Verein „energieland2050“ in einer kleinen Themenreihe: Energiewende im Kreis.