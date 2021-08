Das Veterinäramt hat bei einem Betrieb in Westerkappeln keine Verstöße registriert

Tierquälerei in Werne

Kreis Steinfurt

Nach Schließung einer Viehsammelstelle im Kreis Unna wegen des Verdachts massiver Tierschutzverstöße, ermittelt nun die Justiz. In diesem Zusammenhang fand auch eine Durchsuchung in einer Viehhandlung in Westerkappeln statt.

Von Michael Hagel