Der Frischhofsbach, ein Leuchtturm

Die Sonne schien und die Vögel zwitscherten, als sich am Mittwochmittag gut und gerne 25 Damen und Herren – darunter Landrat Martin Sommer und WLV-Kreisverbandschef Albert Rohlmann – an einem frisch renaturierten Stück des Frischhofsbachs in der Steinfurter Bauerschaft Hollich versammelten. Sie waren gekommen, um sichtlich hochgestimmt die etwa fünf Kilometer lange Renaturierung an diesem ehedem ökologisch öden, kanalartigen Bach zu feiern. Und sie taten das mit einem Spatenstich, ganz so als würde ein wichtiges Bauwerk errichtet.

