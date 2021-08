Der „Online-Guru“ des Kreishandwerks

Seit zehn Jahren ist Frank Tischner der Hauptgeschäftsführer von der Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf. Mittlerweile gilt sie nicht nur im Inland, sondern auch in Südafrika als Qualitätsmerkmal.

Er gilt so ein bisschen als der „Online-Guru“ des (Kreis-)Handwerks, als derjenige, der die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf (KH) beim Marketing und bei der Imagebildung sowohl analog, aber vor allem im Netz, und da besonders in den sozialen Medien, auf ein neues Level gehoben hat: Frank Tischner (51) feiert in diesen Tagen als Hauptgeschäftsführer sein zehnjähriges Jubiläum.