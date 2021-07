Der Verein „Nachhaltiger Westen“ will mit Hochstauden die Artenvielfalt stärken

All die Blütenpracht, all die bunten Stauden und Blühpflanzen mitten in einer landwirtschaftlich genutzten Umgebung sind Teil des Plans. Entwickelt von Menschen wie Nadine Schilling, Hans-Georg Guhle, Hans-Georg Brünen und Heinz-Peter Hochhäuser. „Nachhaltiger Westen“ nennt sich der Plan und ist geeignet, Gutes zu bewirken – für Natur und Landwirtschaft.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch