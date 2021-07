Der Waldhügel in Rheine bietet vielfältige Natur und tolle Ausblicke

Ein Blick vom Rand aus erhöhter Position auf den Waldhügelsee. Hier erkennt man, was das Areal so besonders macht: Kalk, Wasser, Pflanzen, Landschaft, Natur pur...

Hügel – das hört sich nach so wenig an. So klein, so mini. Unbedeutend. Unwichtig. Aber nein – das alles ist er nicht! Der Waldhügel. Nur schlappe 94 Meter hoch. Aber eben doch weit mehr, als eine bedeutungslose Erhebung am Stadtrand von Rheine. Der Waldhügel ist ein Naturparadies. So artenreich wie kaum ein anderes Naturschutzgebiet im ganzen Land NRW. Winfried Grenzheuser kennt sich da aus. Ist Gründungsmitglied des 240 Mitglieder starken Fördervereins, der dieses Natur-Kleinod seit 1989 betreut, beschützt, bewahrt. Grenzheuser hat ein Buch über den Waldhügel geschrieben. Und er erzählt gerne, atemlos, wortreich, ja wortgewaltig von diesem besonderen Ort. Wir haben ihm aufmerksam zugehört...