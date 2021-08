"Die Leute wollen wieder mehr erleben"

Rund 50 Objekte stehen am Wochenende in Gravenhorst für den Wasserspaß „H2Orchester“ zum Ausprobieren für Groß und Klein zur Verfügung.

Denn noch vor einigen Monaten war das alles andere als selbstverständlich. Im ewigen Frühjahrs-Lockdown schien lange unklar, ob so aufwendige Events wie die “Saisonale“ in Gravenhorst überhaupt stattfinden könnten. „Ich bin sehr glücklich, dass wir schon 2019, also weit vor Corona, den Schwerpunkt Außenraum gesetzt und dafür auch eine stattliche Landesförderung bekommen haben“, sagt die Leiterin des Kunstklosters. Das habe sich in diesem Sommer bezahlt gemacht.