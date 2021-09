Die Region digital anschlussfähig halten

das „Digital Hub“ in Münsters Stadthafen, hat mittlerweile drei Ableger im Kreis Steinfurt, die Köffer gerne „Satelliten“ nennt: in Ibbenbüren, in Lengerich und nun auch in Emsdetten. Das Ziel: vorwärtsgerichtete digitale Geschäftsmodelle etablieren.

Über die Außenlautsprecher laufen „Shout“ von „Tears for Fears“ und „Tainted Love“ von „Soft Cell“; etwas in die Jahre gekommener Synthiepop der Achtziger, wenn auch zu Klassikern gereift. Also eigentlich das Gegenteil dessen, was am frühen Donnerstagabend bei der formalen Eröffnung des mittlerweile dritten „Digital Hub-Satelliten“ im Kreis Steinfurt vermittelt werden soll: nämlich Innovation, Aufbruch, digitales Arbeiten – Zukunft eben.