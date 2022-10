Neueste Technik, die Leben retten soll 

Im Kreis Steinfurt gab es am Dienstag eine Doppeleinweihung: Zuerst die neue Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ), dann die Kreisleitstelle im Kreishaus-Westflügel - beides geprägt von Modernität und neuester Technik.

In die Zukunft investieren. Landrat Dr. Martin Sommer benutzt diese Redewendung oft und gerne. Im Fall der neuen Kreisleitstelle trifft sie indes mehr als nur zu. Hier hat sich der Kreis einen hochmodernen Komplex gegönnt, der künftig Leben retten soll – und wird. Und bei dem die knapp 20 Millionen Euro an Kosten tatsächlich eine Investition in, ja genau, eine sicherere Zukunft sind.