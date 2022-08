Fische und Amphibien in großer Not

Was aber bedeutet die anhaltende Trockenheit für die Gewässer im Kreis Steinfurt? Und für die Tiere, die in und an ihnen leben? Wir haben darüber mit Thomas Künnemann vom Amt für Wasserwirtschaft beim Kreis Steinfurt gesprochen.

Dieses Foto zeigt die Steinfurter Aa bei Laer. Sie ist so gut wie leer, in den wenigen verbliebenen Pfützen kämpfen Fische ums Überleben.

An Texten und Artikeln zu diesem erneuten Dürresommer besteht wahrlich kein Mangel. Allenthalben werden Klimawandel, Hitzewellen und Extremwetterlagen beklagt. Was aber bedeutet die anhaltende Trockenheit konkret für die Gewässer im Kreis Steinfurt? Und für die Tiere, die in und an ihnen leben? Wir haben darüber mit Thomas Künnemann vom Amt für Wasserwirtschaft beim Kreis Steinfurt gesprochen.