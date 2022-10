„Ein Agroforst – das ist die Zukunft!“

Jan Große-Kleimann ist kein typischer Landwirt, wie ihn sich viele Städter vorstellen. Er ist kein verbissener Verfechter eines „Weiter so!“, kein Bewahrer der Standes-Traditionen und keiner, der permanent lamentiert. Jan Große-Kleimann, 28 Jahre jung, will etwas bewegen, will die Dinge anders machen.

Noch wachsen hier Zwischenfrüchte, doch schon bald will der junge Landwirt Jan Große-Kleimann an dieser Stelle ein Agroforstsystem anlegen. Mit Apfelbäumen und Getreide.

Er will in der Borghorster Bauerschaft Dumte das erste Agroforstsystem weit und breit anlegen. Pionierarbeit leisten. Agroforst? Nie gehört? „Das ist die Zukunft!“, sagt Jan Große-Kleimann. „Ein Agroforstsystem verbindet die Nutzung von einjährigen Kulturen, wie Getreide, Mais oder auch Grünland mit dem Anbau von Gehölzkulturen wie Obst-, Energie-, Wertgehölzen oder auch Hecken auf der gleichen Fläche“, schreibt er auf seiner Website. Also Bäume und Ackerbau/Grünland gemeinsam auf einer Fläche. „Für mich ist die Agroforstwirtschaft ein Multitalent: Lebensmittellieferant, Klimaschützer und Blickfang“, so Große-Kleimann.