Ein Briefumschlag gegen Betrüger

Ältere Menschen werden auch im Kreis Steinfurt trotz aller Präventionsmaßnahmen und Aufklärungskampagnen noch immer viel zu oft Opfer von Trickbetrügern. Deshalb haben sich nun die Kreispolizei Steinfurt und die Volksbanken und Sparkassen im Kreisgebiet zusammengetan und gemeinsam einen Briefumschlag entwickelt, der Betrügern ihr fieses Handwerk zumindest erschweren soll.

In diesem Briefumschlag erhalten Senioren etwaige Bargeldbeträge bei ihrer Bank – und werden bei den sechs darauf formulierten Fragen hoffentlich misstrauisch.

Denn dieses Misstrauen gegenüber den meist telefonischen Betrugsmaschen ist ganz offensichtlich bitter nötig. Kriminalhauptkommissar Andreas Ewering vom Kommissariat Prävention und Opferschutz hatte bei einem gemeinsamen Termin mit Sparkassen- und Volksbankvertretern aus dem Kreis sowie Landrat Dr. Martin Sommer Zahlen im Gepäck, die nicht gut waren: „2020 gab es 350 solcher Betrugsfälle im Kreis Steinfurt, 40 davon wurden vollendet. Die Schadenssumme betrug 426 000 Euro.“

Und in diesem Jahr waren es in den ersten sieben Monaten auch schon wieder über 380 000 Euro.

"Enkeltrick" oder "falsche Polizisten"

Viel Geld – und dramatische Lebenslagen für etliche gutgläubige Senioren, die entweder auf den sogenannten „Enkeltrick“, den „falschen Polizisten“ oder auch auf obskure Gewinnversprechen hereingefallen waren. Landrat Sommer sagte, dass Straftäter auch hier im Kreis geradezu systematisch „die Unsicherheit und Gutgläubigkeit älterer Menschen ausnutzen.“ Nach der Tat blieben bei den Opfern nicht selten Existenzängste, Selbstzweifel, Scham und sogar psychische Probleme zurück. Oft seien sie um ihre Altersvorsorge gebracht worden.

Andreas Ewering ergänzte, dass es trotz aller Kampagnen nicht gelungen sei, die Senioren hinlänglich zu sensibilisieren. Bis zu einem gewissen Grade sei das „beinahe unbegreiflich, allerdings gehen viele Täter auch äußerst geschickt und rabiat bei ihren Straftaten vor.“

Umso mehr freuten sich Ewering und Sommer über das Engagement der Volksbanken und Sparkassen im Kreisgebiet (andere Bankhäuser machen das auf NRW-Ebene ähnlich). Höhere Geldbeträge werden seit einigen Wochen an ältere Menschen nur noch in einem bedruckten Brief herausgegeben. Auf diesem Brief stehen sechs Fragen; wenn zwei oder mehr davon mit „Ja“ beantwortet werden können, dann sollen die Senioren direkt die Polizei-Rufnummer 110 wählen. Denn dann dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um einen Betrugsversuch handeln.

Hoffen auf die Wirkung

Und diese Fragen sind dort abgedruckt: „Haben Sie den Geldbetrag abgehoben, weil Sie angerufen worden sind?“, „Sollen Sie das Geld noch heute übergeben?“, „Hat der Anrufer Ihnen verboten, über den wahren Zweck der Abhebung zu sprechen?“, „Hat sich der Anrufer als Familienangehöriger, Polizist, Arzt, Notar, Richter etc. ausgegeben?“, „Sollen Sie das Geld an eine unbekannte Person übergeben?“, „Sollen Sie etwas überweisen oder eine Geldwertkarte kaufen?“.

Die im Kreishaus anwesenden Vorstände der Banken und die Kreispolizei hoffen nun, dass die bedruckten Umschläge ihre Wirkung entfalten. Zusätzlich, sagte etwa Kreissparkassen-Vorstand Rainer Langkamp, habe man das Personal so sensibilisiert, dass es bei höheren Geldabhebungen von älteren Menschen entsprechend misstrauisch sei. Langkamp: „Da wird von uns direkt nachgefragt.“ Ganz verhindern, das war am Donnerstag aber allen Beteiligten klar, wird man solche Betrügereien wohl dennoch nicht können.