Ein Glas Rotwein auf die Karriere

Sie hört sich sehr gut gelaunt an: Kein Wunder ... Birgit Neyer, Noch-Chefin der Wirtschaftsförderung im Kreis ST, wird ordentlich Karriere machen. Als Kämmerin wechselt sie zum Landschaftsverband Westfalen Lippe (LWL) nach Münster.

„Mir geht´s super!“, so beschrieb sie am Mittwoch im Gespräch mit unserem Medienhaus ihre Stimmungslage. Sie ist derzeit im Urlaub in Paris, hat auf dem Campingplatz im Bois de Boulogne ein Glas Rotwein getrunken auf die Bekanntgabe ihres Karrieresprungs.