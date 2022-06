Ein Multitalent aus unserer „Hymat“

Die Nutzung erneuerbarer Energien in Form von Sonne und Wind ist im Kreis Steinfurt schon weit verbreitet. Doch wie kann der Energiebedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt werden, wenn weder die Sonne scheint noch ausreichend Wind weht? Kurzfristig können Batterien zur Überbrückung genutzt werden. Doch wo diese an ihre Grenzen stoßen, kommt ein wahres Multitalent daher: Wasserstoff.

„Sollte der Strombedarf höher sein als das Angebot an regenerativem Strom, so kann diese Versorgungslücke durch die Rückverstromung von Wasserstoff geschlossen werden. Denn in Zeiten, in denen durch erneuerbare Energien mehr Strom produziert als aktuell verbraucht wird, kann dieser Überschussstrom genutzt werden, um in einem Elektrolyseur grünen Wasserstoff herzustellen“, erläutert Henning Bückers, Wasserstoffkoordinator des Kreises Steinfurt.