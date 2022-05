Elektro Essmann: Ukraine-Krieg auch im Elektrohandwerk spürbar

Elektro Essmann in Rheine ist ein Familienunternehmen. Die Belegschaft schätzt die familiäre Atmosphäre. Der Betrieb ist in mehreren Bereichen deutschlandweit unterwegs. Zur Zeit sorgt allerdings der Ukraine-Krieg für Irritationen.

Das Unternehmen mit Sitz an der Von-Liebig-Straße in Rheine ist deutschlandweit in den Bereichen Beleuchtung und E-Mobility, Photovoltaik, Elektroinstallation sowie Funk- und Bussysteme für die Gebäudeautomation unterwegs.

Elektro Essmann an der Von-Liebig-Straße in Rheine ist heute ein hightech-orientierter Betrieb mit mehr als 60 Mitarbeitern. Die Wurzeln des Dienstleisters für Elektrotechnik reichen zurück bis in das Jahr 1954, als die Gründer des Familienunternehmens, Aloys und Elisabeth Essmann, in der Rheiner Innenstadt den Grundstock legten.