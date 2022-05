Emotionaler Abschied für das Duo Bernhard Jäschke und Ludger Lünenborg

Kreis Steinfurt

Am Ende applaudierten über 180 Menschen im großen Saal des Klosters Gravenhorst, was die Hände hergaben: Sie verabschiedeten das langjährige Leitungs-Duo des kreisgrößten Sozialunternehmens „Lernen fördern“, Geschäftsführer Bernhard Jäschke und seinen Stellvertreter Ludger Lünenborg, in den Ruhestand. Manche taten das mit einer Träne im Knopfloch.

Von Michael Hagel