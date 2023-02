Wenn die „Enkelin“ vermeintlich in Not ist: Seniorinnen und Senioren gehen immer wieder Betrügern auf den Leim. Ein Kriminalhauptkommissar der Kreispolizei rät dazu, ältere Menschen weiter zu sensibilisieren.

Über wohl kaum eine Straftat wird so oft und so ausführlich aufgeklärt, wie über den sogenannten „Enkeltrick“ und die Schockanrufe bei alten Menschen, in denen dann meist ein vermeintliches Familienmitglied in höchster Not schnell viel Bargeld braucht. Und doch gehen Seniorinnen und Senioren immer wieder solchen Betrügern auf den Leim. Auch im Kreisgebiet.