Wirtschaftsförderung kürt zum sechsten Mal die „Top-Arbeitgeber“ im KreisSteinfurt

Ibbenbüren

So, nun wissen wir, wer die „Top-Arbeitgeber 2021“ im Kreis Steinfurt sind. Auf einer äußerst kurzweiligen Preisverleihung im zeitgemäß-schicken Ambiente des Digital Hub in Ibbenbüren zeichnete die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (WESt) am Donnerstagabend insgesamt neun Unternehmen mit diesem zunehmend begehrter werdenden Preis aus.

Von Michael Hagel