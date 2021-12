FMO macht den Kreis "international"

André Heinemann (50) ist Presse-, Marketing- und Kommunikationschef am FMO. Gefühlt seit Ewigkeiten: 26-Berufsjahre hat er im voll-verglasten, sonnigen Verwaltungsetage-Eckbüro mit Blick auf den Fiege-Tower verbracht. Wenn einer weiß, wie der FMO Werbung macht, dann er.

Andrés Heinemann managt Werbung, Marketing und Kommunikation am FMO.

Zuhause. Manchmal kramt man rum. Räumt auf. Schätze werden entdeckt. Diesmal ein echtes Kleinod. Ein Relikt vergangener Werbestrategien: Simpel, rund, sympathisch – so ist er, der Aufkleber. 25, ach was, 30 oder noch mehr Jahre hat er rumgelegen. Vergraben. Tief unten im Büro daheim. Jetzt wieder ans Tageslicht befördert. Zufall. Netter Anlass für eine kleine „Wie das früher so war Abhandlung“. Über den FMO. Über den Flughafen hier im Kreis Steinfurt. Es soll mal nicht um Passagierzahlen, Reiseziele, Finanzen oder Chef-Personalien gehen. Sondern um Werbung, um Marketing. Ein bisschen Geschichte, ein bisschen Heute.