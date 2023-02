Fußgängerin bei Autounfall schwer verletzt – Identität der Frau geklärt

Auf dem Püsselbürener Damm ist es am Dienstagmorgen (7. Februar) um 8.35 Uhr in Höhe der Einmündung Am Fischteich zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine 28-jährige Fußgängerin aus Ibbenbüren von einem VW Touran erfasst, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Nach bisherigem Kenntnisstand war eine 61-jährige Autofahrerin aus Voltlage (Landkreis Osnabrück) mit ihrem Fahrzeug auf dem Püsselbürener Damm in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Die Fußgängerin querte den Püsselbürener Damm an der Fußgängerampel in Höhe der Einmündung Am Fischteich die Fahrbahn. Das Auto erfasste die Ibbenbürenerin, die sich bei der Kollision schwer verletzte.

Identität geklärt

Sie und die leichtverletzte Autofahrerin wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Für die Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Püsselbürener Damm einseitig gesperrt.

Zuerst konnte die Frau aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht zu ihren Personalien befragt werden. Die Polizei hatte deswegen um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten. Mittlerweile steht die Identität aber fest.