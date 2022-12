Gastfamilien für minderjährige Geflüchtete gesucht

Nicht nur in der Schule (Bild), auch im privaten Bereich ist es für minderjährige Geflüchtete oft sehr schwer, Fuß zu fassen. Hier setzt das Gastfamilien-Projekt der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland mit seiner Suche nach Gastfamilien an.

„Wir waren sehr aufgeregt und ganz gespannt auf den jungen Menschen. Als er dann die Treppe zu uns hinaufstieg und wir uns zum ersten Mal sahen, wussten wir, es wird passen und dass wir das Richtige tun“, so beschreibt eine Gastmutter den Moment des ersten Augenblicks mit ihrem Gastkind. Im Jahr 2015 kam dieser als Geflüchteter aus Syrien nach Deutschland und bereicherte das Leben der Familie H. für die kommenden sechs Jahre.

Angesichts der aktuellen Flüchtlingsströme aus Ländern wie Afghanistan und Syrien werden Menschen gesucht, die gerne sozial etwas bewegen möchten und sich vorstellen können, einem jungen Menschen für den Start in ein neues Leben fern der Heimat einen sicheren Ort anzubieten. Das Projekt JuMeGa (Junge Menschen in Gastfamilien) der Evangelischen Jugendhilfe Münsterland ist bekannt für seine Zusammenarbeit auch im Kreis Steinfurt mit Menschen, die Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen ein Zuhause und einen normalen Alltag anbieten.

Was ist "JuMeGa"?

Schon in der sogenannten Flüchtlingskrise fanden 2015 zahlreiche junge Geflüchtete ein Zuhause in JuMeGa-Gastfamilien im Kreisgebiet. Durch das unermüdliche Engagement der Familien und den Willen der jungen Menschen konnten die Beraterinnen und Berater des Projektes eine persönliche Bereicherung auf beiden Seiten beobachten.

Aber was ist eigentlich „JuMeGa“? Kinder und Jugendliche erleben in ihren Gastfamilien oft nach vielen Stationen zwischen Elternhaus und Wohngruppen wieder Kontinuität und ein Gefühl des Ankommens und Angenommenseins. Das Leben in einer funktionieren Familie verspricht einen Gewinn für die Jugendlichen, da sie sich dort als Teil des Systems erleben können, mit Menschen, die neben einem sicheren Ort auch so etwas wie Beziehung anbieten.

Ein ernst gemeintes Beziehungsangebot mit allen Annehmlichkeiten, aber auch Anforderungen erweist sich als gute Chance, das eigene Leben mit seinen Widrigkeiten anzunehmen und sich mit kleinen Zielen den Herausforderungen zu stellen.

Mitmachen und helfen

Derzeit leben mehr als 60 Kinder und Jugendliche von fünf bis 21 Jahren in ihren Gastfamilien. Dabei stellt die Begrifflichkeit des „Gastes“ weder ausdrücklich die Verweildauer dar, noch den Status, den der junge Mensch in der Familie innehat. Die Begrifflichkeit bezieht sich auf ein Angebot an Kinder und Jugendliche, das geprägt ist von Offenheit und Flexibilität in Zeit und Beziehung, und das sich an den Bedürfnissen und Ressourcen der Gastkinder orientiert. Zudem schaffen wöchentliche persönliche Gespräche mit den JuMeGa-Beraterinnen und -Beratern und eine „Rund-um-die-Uhr“-Rufbereitschaft eine vertrauensvolle Basis für eine gewinnbringende Zeit für Gastkinder und ihre Gastfamilien.

Wer jetzt neugierig auf das Projekt JuMeGa geworden ist, ist eingeladen zu einem unverbindlichen Informationsgespräch. Kontakt zum JuMeGa-Team (Projektleitung Viktoria vom Hagen) gibt es unter gastfamilien@ev-jugendhilfe.de oder unter der Telefonnummer 05459/802 79 02 mit den JuMeGa-Beraterinnen und -Beratern.