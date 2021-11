Gastmutter: "Wir lieben sie bedingungslos"

Wenn Karin P. (*Name von der Red. geändert) über ihr Gastkind, die 16-jährige Sonja (*Name ebenfalls geändert), spricht, dann sagt sie Sätze voller Wärme und Zuneigung. „Wir erwarten gar nichts, wir lieben sie ganz bedingungslos!“ oder „Es ist so schön zu sehen, wie sie aufblüht!“ oder „Sie tut so viel dafür, dass es mit uns klappt!“ Jeder einzelne dieser Sätze ist eine Liebeserklärung an eine Jugendliche, die es nicht leicht hatte in ihrem bisherigen Leben und die sich nichts sehnlicher wünscht, als in einer intakten Familie zu leben.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie