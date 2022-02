Geistlicher aus dem Kreis Steinfurt besucht seine ukrainische Heimat

Pastor Stephan Sharko ist in der Ukraine aufgewachsen. Zurzeit besucht er seine Familie in der Heimat.

„Die Menschen in der Ukraine sind bereit, für ihr Land zu kämpfen.“ Pastor Stephan Sharko sagt das mit klarer, ruhiger Stimme. Der 44-Jährige, der in Deutschland studiert hat, seit 2009 im Kreis Steinfurt lebt und derzeit zum Seelsorgeteam der Altenberger Pfarrei St. Johannes Baptist gehört, ist in der West-Ukraine, in einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Polen, aufgewachsen.