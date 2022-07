„Goldplay“ sorgt für eindrucksvollen Auftakt

Burgsteinfurt

„Goldplay.Live“ hat am Freitagabend für einen eindrucksvollen Auftakt bei der 29. Oldie-Night in Burgsteinfurt gesorgt. Wetter und Stimmung waren gut. Die Cover-Band der legendären Coldplay-Formation spielte auf einem gut gefüllten Markt. Am Samstag gibt es Teil 2 des Open-Air-Klassikers.

Dirk Drunkenmölle