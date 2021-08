Heranwachsende sorgen für Betrieb - dennoch sinkt die Nachfrage nach Impfterminen

Die Nachfrage nach einer Corona-Impfung sinkt, bundesweit reduzieren die Impfzentren ihre Öffnungszeiten, auch am FMO soll Ende September Schluss sein. Zurzeit aber stehen die Bürger dort noch bis auf den Parkplatz Schlange. Wie passt das zusammen?

Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück

Haben ihre zweite Impfung erhalten: Greta (13), Klara (15) und Rike (13) waren in ihrem Freundeskreis Vorreiterinnen in Sachen Gesundheitsschutz.

Pärchenbildung vor und im FMO. Das Impfzentrum des Kreises Steinfurt bevölkern an diesem Tag Kinder und deren Eltern. Diszipliniert stehen die Zwölf- bis 15-Jährigen in Reih und Glied. Auf sie ist dieser Termin zugeschnitten. „Alle Unterlagen dabei?“, „Ja“, sagt Boris (13) brav, Mama habe geholfen. So geht es vielen der vornehmlich jungen Leute, die sich im FMO impfen lassen. „Für uns bedeutet eine Impfung eine Befreiung“, sagt Anke (15).